Dopo il fallimento dei negoziati tra Stati Uniti e Iran a Islamabad, la tensione nella regione si intensifica. L’ex presidente americano ha emesso un decreto per bloccare lo stretto di Hormuz, strategico passaggio marittimo che collega il Golfo Persico al Golfo di Oman. La situazione rimane incerta e rischiosa, mentre le parti coinvolte continuano a monitorare gli sviluppi in un quadro di crescente tensione tra le due nazioni.

È diventato decisamente in salita il processo diplomatico sulla crisi iraniana, dopo che i colloqui di Islamabad tra Washington e Teheran si sono conclusi senza un accordo. “Ecco dunque la situazione: l’incontro è andato bene, la maggior parte dei punti sono stati concordati, ma l’unico punto che contava davvero, quello nucleare, non lo è stato. Con effetto immediato, la Marina degli Stati Uniti, la migliore al mondo, inizierà il processo di blocco di tutte le navi che tentano di entrare o uscire dallo Stretto di Hormuz ”, ha dichiarato, domenica, Donald Trump su Truth. “Ho anche dato istruzioni alla nostra Marina di individuare e intercettare ogni nave nelle acque internazionali che abbia pagato un pedaggio all’ Iran.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Iran-Usa, negoziati falliti. Ora pure Trump ha decretato un blocco allo stretto di Hormuz

Stretto di Hormuz: blocco navale annunciato da Trump Falliti i negoziatiIl presidente statunitense Donald Trump ha annunciato il blocco navale dello stretto di Hormuz.

Leggi anche: Negoziati Usa-Iran falliti, l’annuncio di Trump: «Blocco navale immediato a Hormuz». Putin si offre come mediatore – La diretta

Iran sfida l'ultimatum Usa per la riapertura dello Stretto di Hormuz