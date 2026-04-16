Iran la guerra in diretta | Casa Bianca | Non abbiamo chiesto cessate il fuoco a Teheran fiduciosi su accordo Stretto Hormuz ancora chiuso
Le notizie provenienti dall'Iran riguardano l'escalation del conflitto dopo l'attacco di Israele e degli Stati Uniti. Il presidente americano ha dichiarato che il conflitto è quasi terminato e ha annunciato colloqui previsti entro due giorni. La Casa Bianca ha confermato che i negoziati sono in corso e si svolgono senza proroghe sulla tregua, mentre lo Stretto di Hormuz resta chiuso, aumentando le tensioni nella regione.
Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Trump parla di conflitto “quasi finito” e di nuovi colloqui “entro due giorni”, mentre la Casa Bianca assicura che i negoziati sono “produttivi” e nega una proroga della tregua. Gli Usa mantengono il blocco di Hormuz e l’Iran minaccia ritorsioni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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