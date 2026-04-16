Iran la guerra in diretta | Casa Bianca | Non abbiamo chiesto cessate il fuoco a Teheran fiduciosi su accordo Stretto Hormuz ancora chiuso

Da fanpage.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie provenienti dall'Iran riguardano l'escalation del conflitto dopo l'attacco di Israele e degli Stati Uniti. Il presidente americano ha dichiarato che il conflitto è quasi terminato e ha annunciato colloqui previsti entro due giorni. La Casa Bianca ha confermato che i negoziati sono in corso e si svolgono senza proroghe sulla tregua, mentre lo Stretto di Hormuz resta chiuso, aumentando le tensioni nella regione.

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Trump parla di conflitto “quasi finito” e di nuovi colloqui “entro due giorni”, mentre la Casa Bianca assicura che i negoziati sono “produttivi” e nega una proroga della tregua. Gli Usa mantengono il blocco di Hormuz e l’Iran minaccia ritorsioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Iran, la guerra in diretta: Trump minaccia: “Se Hormuz non riapre in 48 ore, colpiremo le centrali”, Teheran: “Stretto chiuso solo ai nemici”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi, domenica 22 marzo: Trump minaccia Teheran: "Se Hormuz non riapre entro...

Iran, la guerra in diretta: Trump minaccia: “Se Hormuz non riapre in 48 ore, colpiremo le centrali”, Teheran: “Chiuso solo ai nemici”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi, domenica 22 marzo: Trump minaccia Teheran: "Se Hormuz non riapre entro...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: La cronaca del 7 aprile - LIVEBLOG; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Trump all’Iran: un ultimatum dopo l’altro; Usa e Iran vicini all'accordo per la fine della guerra. La Casa Bianca valuta un secondo incontro in Pakistan.

casa bianca iran la guerra inIran, la guerra in diretta: Casa Bianca: Non abbiamo chiesto cessate il fuoco a Teheran, fiduciosi su accordo, Stretto Hormuz ancora chiusoLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Donald Trump parla di conflitto quasi finito e annuncia nuovi colloqui con Teheran ... fanpage.it

casa bianca iran la guerra inGuerra Iran, Casa Bianca smentisce proroga cessate il fuoco. Wall Street crede nell'intesa, Nasdaq-S500 recordGli Stati Uniti «non hanno chiesto la proroga del cessate il fuoco con l'Iran». Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, rispondendo ad una domanda su alcune indiscrezioni di ... leggo.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.