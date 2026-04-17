Iran l’annuncio di Araghchi | Per tutto il cessate il fuoco lo stretto di Hormuz sarà libero Rimozione delle mine con l’aiuto degli Usa – La diretta

In un recente intervento, un rappresentante iraniano ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà aperto durante il cessate il fuoco, e che le mine presenti nella zona saranno rimosse con il aiuto degli Stati Uniti. Parallelamente, l'Iran ha dichiarato di essere disposto a restituire materiale nucleare agli Stati Uniti e ha affermato che le parti sono molto vicine a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto.

L’Iran è pronto a «restituire la polvere nucleare» agli Usa. E i due paesi sono «molto vicini a un accordo» sulla fine della guerra. L’annuncio di Donald Trump ai giornalisti alla Casa Bianca arriva insieme alla ventilata possibilità che proprio il presidente degli Stati Uniti vada a Islamabad per firmare l’accordo con Teheran. E subito dopo l’attacco all’Italia del tycoon. Intanto oggi il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer presiederanno a Parigi una riunione degli alleati per valutare l’invio di una forza multinazionale volta a garantire la sicurezza e la libera circolazione delle merci nello Stretto di Hormuz una volta che l’attuale conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele sarà terminato.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Iran, l’annuncio di Araghchi: «Per tutto il cessate il fuoco lo stretto di Hormuz sarà libero» – La diretta Leggi anche: Trump annuncia il cessate il fuoco tra Usa, Israele e Iran. «Lo stretto di Hormuz riapre», ma Teheran avrà un pedaggio Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Iran-Usa, l'annuncio di Trump: Sì alla tregua; Trump: accordo di cessate il fuoco di due settimane con l’Iran; In Iran catene umane per difendersi, poi l’annuncio: Abbiamo vinto; Guerra in Iran, Trump annuncia una tregua di due settimane, Teheran pronta a riaprire lo Stretto di Hormuz. Riaperto lo Stretto di Hormuz, l’annuncio dell’Iran dopo il cessate il fuoco in Libano. Crolla il prezzo del greggioL'Iran ha riaperto lo stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, fino alla fine del cessate il fuoco la prossima settimana. «Grazie!», scrive Donald Trump su Truth. Mentre in Europa, a Parigi, ini ... italiaoggi.it Iran annuncia l’apertura di Hormuz dopo la tregua in Libano. Volenterosi: Inghilterra e Francia guideranno missione pacifica nello StrettoIn linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il periodo residuo del cessate il fuoco (l ... tpi.it Lo stretto di Hormuz riaperto al traffico commerciale, l’annuncio dell’Iran: «Per tutta la durata della tregua in Libano» - facebook.com facebook L'Iran annuncia la completa riapertura di Hormuz dopo la tregua in Libano. Il prossimo round di trattative Usa-Iran è atteso a Islamabad, probabilmente domenica, riferisce Axios #ANSA x.com