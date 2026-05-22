Guerra in Iran nuove sanzioni dell' Ue per minacce sulla navigazione dello Stretto di Hormuz

Il Consiglio dell’Unione Europea ha deciso di ampliare il quadro delle sanzioni contro l’Iran, includendo nuove misure restrittive rivolte a individui e entità coinvolti in azioni che ostacolano la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Questa decisione è stata presa in risposta alle minacce percepite sulla navigazione marittima nella regione del Medio Oriente, in particolare nel tratto strategico che collega il Golfo Persico al Mar Arabico. Le nuove misure si aggiungono a quelle già in vigore, senza che siano state avanzate motivazioni diverse.

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Il Consiglio ha esteso il quadro giuridico delle misure restrittive contro l’Iran, includendo anche individui ed entità coinvolti nelle azioni e nelle politiche di Teheran che ostacolano il transito legale e la libertà di navigazione in Medio Oriente, in particolare nello Stretto di Hormuz. La decisione dà seguito all’accordo politico raggiunto dai ministri degli Esteri il 21 aprile 2026. Secondo il Consiglio, le interferenze iraniane contro le navi in transito nello Stretto violano il diritto internazionale e i diritti consolidati di passaggio inoffensivo e di transito negli stretti internazionali. Con il nuovo quadro sanzionatorio, l’Ue... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Guerra in Iran, nuove sanzioni dell'Ue per minacce sulla navigazione dello Stretto di Hormuz ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Guerra in Iran, le minacce allEuropa. La reazione dellUe dopo Cipro Sullo stesso argomento Guerra nel Golfo, la diretta. Hormuz, nuove minacce dell'Iran. Qatar, colpito nave mercantileDal 28 febbraio prosegue la guerra nel Golfo, con l'attacco di Usa e Israele all'Iran. Hormuz, ipotesi negoziato diretto Ue-Iran per garantire l’apertura dello strettoUn confronto riservato è in corso tra le istituzioni europee e alcune capitali dell’Unione su una possibile apertura diplomatica diretta con Teheran... Il falco Lindsey Graham spinge Trump a ricominciare la guerra e a colpire le infrastrutture energetiche dell' #Iran. Con l'intento ultimo di superare lo stallo, porre fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. Tutti obiettivi che si possono ottenere anche con la di x.com L'Iran vuole tassare il flusso di internet che passa attraverso lo stretto di Hormuz reddit Guerra in Iran, nuove sanzioni dell'Ue per minacce sulla navigazione dello Stretto di HormuzIl Consiglio ha esteso il quadro giuridico delle misure restrittive contro l’Iran, includendo anche individui ed entità coinvolti nelle azioni e nelle ... gazzettadelsud.it Alta tensione nello Stretto di Hormuz. Iran: Violata la tregua. Usa: Azioni difensiveI media di Teheran denunciano un attacco americano ad una petroliera: 'Droni e missili contro 3 cacciatorpediniere degli Stati Uniti' ... adnkronos.com