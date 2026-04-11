Hormuz ipotesi negoziato diretto Ue-Iran per garantire l’apertura dello stretto

Le istituzioni europee stanno discutendo in modo riservato con alcune capitali dell’Unione su una possibile comunicazione diretta con l’Iran al fine di assicurare la sicurezza dello Stretto di Hormuz. La questione riguarda il ruolo strategico di questa zona per il traffico di petrolio e gas naturale a livello mondiale. Le conversazioni sono ancora in corso e non sono stati ancora annunciati accordi ufficiali.

Un confronto riservato è in corso tra le istituzioni europee e alcune capitali dell’Unione su una possibile apertura diplomatica diretta con Teheran per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz, snodo strategico per i traffici energetici globali. L’idea, ancora allo stato informale, nasce dall’esigenza di individuare una soluzione alternativa ai tradizionali schemi geopolitici. Un nuovo approccio: dialogo diretto con Teheran. Alla base della riflessione c’è la necessità di “ superare i codici tradizionali ” e costruire un canale negoziale diretto tra Unione europea e Iran. Un passaggio che rappresenterebbe un cambio di passo significativo rispetto alle dinamiche finora seguite nella gestione delle crisi nel Golfo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Hormuz, ipotesi negoziato diretto Ue-Iran per garantire l’apertura dello stretto Leggi anche: Iran, Crosetto: “Serve missione Onu per garantire sicurezza nello Stretto di Hormuz” Guerra Iran, gli Usa: “Teheran vicina alla resa. Khamenei ferito e spaventato”. Stretto di Hormuz: “Italia e Francia, nessun negoziato sottobanco “La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran continua ad allargarsi al Medio Oriente e al Golfo Persico.