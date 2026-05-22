Guerra e crisi energetica complicano i piani per le vacanze degli italiani
In Italia, circa 13 milioni di persone stanno modificando le proprie decisioni riguardo alle vacanze estive e non solo. La guerra in corso e la crisi energetica stanno influenzando le scelte di destinazione e di budget, portando molte famiglie a rivedere le proprie programmazioni. Le restrizioni e le incertezze legate a questi eventi stanno determinando un cambiamento nei comportamenti di viaggio, con un aumento delle prenotazioni last minute e una preferenza per mete più vicine o meno costose.
Circa 13 milioni di italiani in questi giorni stanno cambiando i loro piani per le vacanze estive e non. La guerra in Iran, con la conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz, ha causato un forte impatto sulle nostre vite. Sia nel presente sia nel prossimo futuro. L’aumento dei prezzi per la benzina sta infatti causando tanti disagi ai viaggiatori italiani, ma non solo, con ripercussioni in particolare sul settore turismo che, in tanti Paesi, sta frenando. Il motivo? La cancellazione di migliaia di voli, i rincari significativi dei costi dei biglietti, la chiusura parziale dello spazio aereo di alcuni Paesi e il timore di attentati. Insomma, un clima non proprio ideale per chi vuole godersi il meritato riposo. 🔗 Leggi su Tpi.it
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