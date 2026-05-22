Guerra e crisi energetica complicano i piani per le vacanze degli italiani

In Italia, circa 13 milioni di persone stanno modificando le proprie decisioni riguardo alle vacanze estive e non solo. La guerra in corso e la crisi energetica stanno influenzando le scelte di destinazione e di budget, portando molte famiglie a rivedere le proprie programmazioni. Le restrizioni e le incertezze legate a questi eventi stanno determinando un cambiamento nei comportamenti di viaggio, con un aumento delle prenotazioni last minute e una preferenza per mete più vicine o meno costose.

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