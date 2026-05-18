Così la guerra cambia le vacanze degli italiani | i costi dei voli a sorpresa in calo e il pericolo jet fuel

La guerra in corso sta influenzando le abitudini di viaggio degli italiani, portando a scelte dell’ultimo minuto e preferendo destinazioni più vicine. Le prenotazioni sono in calo, mentre i costi dei voli, sorprendentemente, sono diminuiti. Tuttavia, i prezzi del carburante per jet si mantengono elevati, contribuendo a un aumento dei costi per le compagnie aeree. Questi cambiamenti si verificano in un momento di incertezza legato al conflitto e ai suoi effetti sui trasporti.

Scelte last-minute, mete più vicine, prenotazioni in calo. E però, per ora, voli meno cari. La Guerra del Golfo cambia le vacanze degli italiani. Che scelgono mete più vicine e meno pericolose. Con un occhio al caro carburante. Il Sole 24 Ore fa sapere che secondo A ssoviaggi-Associazione italiana agenzie di viaggi e turismo le prenotazioni fatte tramite agenzie e tour operator tra gennaio e aprile sono in calo del 30%. Le prime destinazioni a finire nelle cancellazioni sono state Grecia, Egitto e Turchia. Con il blocco dello stretto di Hormuz sale invece la paura di cancellazioni per mancanza di jet fuel. E le mete più lontane sono finite in stand-by. 🔗 Leggi su Open.online

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