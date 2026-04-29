Le tensioni in Medio Oriente stanno provocando un aumento dell’instabilità nei mercati energetici mondiali. Questo scenario potrebbe portare a interruzioni nelle forniture di carburante per gli aerei, mettendo a rischio le vacanze degli italiani. La crisi viene definita come la più grave mai registrata nel settore energetico, con impatti potenzialmente significativi sulle scorte e sui prezzi.

Le guerre e le tensioni in Medio Oriente stanno creando una forte instabilità nei mercati energetici globali, con il rischio di interruzioni nelle forniture di carburante per gli aerei. Faith Birol, direttore generale dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, lo ha detto forte e chiaro: “Stiamo vivendo la più grande crisi energetica della storia”. L'Europa ha sei settimane di carburante per jet rimasti, poi i voli potrebbero essere cancellati, mettendo a rischio le vacanze degli italiani. “Ogni evento per noi diventa un'emergenza. Il punto dello stretto di Hormuz che è bloccato è quello che va dall'Oman all'Iran: non si sta muovendo nessuno”, spiega ai microfoni di “È sempre Carta Bianca”, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, Gianni Murano, presidente dell'Unione Energie per la Mobilità.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "La più grande crisi energetica della storia”. Vacanze a rischio per gli italiani

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