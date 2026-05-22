Guardiola svela | Non allenerò per un po’ Mi piacerebbe continuare a far parte di questo club

L'allenatore di calcio ha annunciato di non avere intenzione di allenare per un certo periodo, specificando di desiderare comunque di rimanere nel club. La dichiarazione è arrivata in un momento di cambiamenti nel settore, senza indicare una data precisa per il ritorno in panchina. La sua intenzione di continuare a essere parte del team è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sul futuro immediato. La notizia ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

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Guardiola spiazza tutti: «Non allenerò per un po’. Mi piacerebbe continuare a far parte di questo club». Le sue dichiarazioni. La sfida Manchester City?Aston Villa del 24 maggio all’Etihad, sarà l’ultima partita di Pep Guardiola sulla panchina dei Citizens. Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sul suo addio, oggi è arrivata anche l’ufficialità della separazione: Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo PAROLE – « Riposo! Non penso di allenare per un po’, altrimenti sarei rimasto qui. Devo fare un passo indietro. Non allenerò per un po ‘. Quando parliamo con la società dico che mi piacerebbe continuare a far parte di questo club, ma non il manager. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Guardiola svela: «Non allenerò per un po’. Mi piacerebbe continuare a far parte di questo club» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pep Guardiola keeps people guessing over his future at Man City after FA Cup final victory Sullo stesso argomento Leggi anche: Guardiola fa sognare i tifosi italiani: «Mi piacerebbe lavorare per una Nazionale un giorno» Óscar Trejo: “Mi piacerebbe restare nel club, darei qualsiasi cosa”2026-05-16 08:21:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Guardiola allontana l'ipotesi ct dell'Italia: Penso che non allenerò per un po'Ora voglio riposare. Anche se la domanda non riguardava specificamente le voci sul suo possibile ruolo come commissario tecnico dell’Italia, ma in generale i piani per il futuro, Pep Guardiola allon ... tuttomercatoweb.com Guardiola annuncia: Ora mi riposo. Per un po' non alleneròIl tecnico ha comunicato la propria volontà nel corso della conferenza stampa prima della sua ultima sfida alla guida del Manchester City ... corrieredellosport.it