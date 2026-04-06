Dopo la vittoria per 4-0 contro il Liverpool nei quarti di coppa, l'allenatore del Manchester City ha espresso interesse per un futuro diverso, dichiarando di desiderare un giorno di guidare una Nazionale. Le sue parole sono state interpretate come un possibile segnale riguardo a possibili cambiamenti nella carriera. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione tra i tifosi italiani, che hanno iniziato a discutere delle eventuali opportunità future.

Bernardo Silva, il vice di Guardiola svela: «Ogni bella storia arriva alla fine. Spero che Bernardo si goda le ultime 6 settimane». E la Juve. Calciomercato Chelsea, altro grande colpo in prospettiva per i Blues! Ecco di chi si tratta, tutti i dettagli Calciomercato Roma: deciso il futuro di Malen. Con o senza Champions, si concretizzerà questo scenario in estate! Ultimissime Lautaro Martinez svela: «L’abbraccio con Bastoni? E’ uno di quelli che mi fa venire i brividi, come tutti i compagni» Pagelle Inter Roma: ecco i Top e i Flop della super sfida di San Siro! Le valutazioni complete Cagni non ci sta e risponde: «Adani? Pensate che lo paghiamo perché è in Rai. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Guardiola fa sognare i tifosi italiani: «Mi piacerebbe lavorare per una Nazionale un giorno»

TS – “Io come i tifosi, mi piacerebbe sognare”. Sulla Juve, Romagnoli e il suo futuro con la Lazio…“La Juventus con l’intensità vista nell’ultimo mese non l’avevo mai vista, ha grande qualità e riaggressione dopo la palla persa”.

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#Pep #Guardiola ha confermato che #Bernardo #Silva lascerà il #ManchesterCity al termine della stagione. La #Juve monitora la situazione. facebook

Italia, Guardiola si candida "Mi piacerebbe allenare una Nazionale" x.com