Óscar Trejo | Mi piacerebbe restare nel club darei qualsiasi cosa

Un’ultima notizia proveniente dalla Spagna riguarda il centrocampista di origini argentine, protagonista di una recente intervista pubblicata da Marca, importante testata sportiva locale. Trejo ha dichiarato di desiderare di rimanere nel suo attuale club e di essere disposto a fare qualsiasi cosa per continuare a indossare la maglia della squadra. La sua volontà di proseguire il rapporto contrattuale ha attirato l’attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che seguono da vicino le sue parole.

2026-05-16 08:21:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: I Rayismo Days hanno avuto un protagonista specifico, Oscar Trejo. Il ‘Chocota’ era presente insieme a Balliu, Isi e Unai López nel giorno in cui alcuni campi da calcio verranno rinominati con il proprio nome ed è salito sul palco lanciando un messaggio molto chiaro. “ Mi piacerebbe restare nel club, darei qualsiasi cosa “, iniziò. “ Vorrei che fosse come nel 2017, quando toccava a me venire “, ma non voglio forzare le cose”, ha detto l’argentino, che non gioca una partita ufficiale dal 4 marzo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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