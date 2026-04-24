Guardiola Italia il Manchester City ha trovato il sostituto | si apre la pista che porta lo spagnolo in azzurro? Le ultime

Il nome di un tecnico spagnolo viene nuovamente accostato alla panchina della nazionale italiana. Dopo il suo addio al Manchester City, si parla di un possibile trasferimento in Italia, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. La questione resta aperta, mentre i dirigenti e gli addetti ai lavori continuano a monitorare le eventuali opportunità di ingaggio per l’allenatore. La situazione è in evoluzione e non ci sono ancora decisioni definitive.

di Francesco Spagnolo Guardiola Italia, il tecnico spagnolo resta una suggestione per la nostra nazionale. Ma il City ha già individuato il suo erede. Le ultimissime. Il futuro del Manchester City e le dinamiche del calcio internazionale si intrecciano in un valzer di panchine che potrebbe presto coinvolgere il nostro Paese. Al centro di questa rivoluzione silenziosa c’è il destino del tecnico catalano, la cui ombra continua a proiettarsi verso nuovi orizzonti. Sebbene la sua eredità in Inghilterra sia monumentale, cresce l’attesa per capire se vedremo mai Guardiola sulla panchina della nazionale italiana. Mentre il mondo del calcio specula su un possibile approdo di Guardiola sulla panchina dell’Italia, il Manchester City sta già blindando il proprio futuro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Guardiola Italia, il Manchester City ha trovato il sostituto: si apre la pista che porta lo spagnolo in azzurro? Le ultime Notizie correlate Guardiola lascia il Manchester City a fine stagione? Il club pensa già al possibile sostituto: spunta un nome a sorpresaNico Paz Arsenal: Arteta ha messo gli occhi sul talento argentino! Ecco cosa può succedere Calciomercato Roma, Alajbegovic ha stregato tutti! Pjanic... Manchester City, scelto il sostituto di Guardiola: chi sarebbe il prossimo allenatore dei Citizens in caso di addio di PepManu Koné Inter, nuovo sì ai nerazzurri! Pronto l’assalto alla Roma: così Chivu immagina il nuovo centrocampo Pellegrini Roma, l’addio di Ranieri... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Guardiola-Italia: c'è il problema dell'ingaggio. Ma con gli sponsor si potrebbe aggirare; Guardiola via dal Manchester City: vuole allenare una nazionale, suggestione Italia; Non farti distrarre dalla partita, Pep Guardiola sta surclassando Mikel Arteta anche nello stile dei pantaloni; Edicola - ?? Guardiola e la suggestione commissario tecnico dell'Italia. Manchester City, Maresca dopo Guardiola: il tecnico che fa impazzire la Premier e per l’Italia resta invisibileLa stampa britannica non ha dubbi, Maresca sarà l'erede di Guardiola se questi lasciasse il City: perché l'ex Chelsea non ha mai convinto in Italia i club di serie A ... sport.virgilio.it Guardiola-Italia, ora il sogno può diventare realtà: dalla Spagna spingono Pep verso la panchina azzurra. Ecco perché si puòL’addio al Manchester City a fine stagione viene dato sempre più possibile. La Figc osserva, gli sponsor potrebbero aiutare sull’ingaggio ... affaritaliani.it "CT Italia, Pep Guardiola ascolterebbe con interesse". L'accostamento dell'allenatore spagnolo alla panchina degli Azzurri continua a far parlare di sé, alimentando le suggestioni. In procinto di lasciare il Manchester City, Guardiola aprirebbe all'idea di g facebook Pep Guardiola ct dell’Italia La Figc potrebbe fare un tentativo x.com