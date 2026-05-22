Guardiola lascia il Manchester Ciy dopo 10 anni | Niente è eterno La dedica ai tifosi e il ruolo che ricoprirà – Il video

Dopo dieci anni alla guida del club, l’allenatore ha annunciato la sua partenza, lasciando il ruolo di manager. Durante il suo periodo in squadra, sono stati conquistati venti titoli, tra cui una Champions League e sei campionati di Premier League. Nelle dichiarazioni pubbliche, ha ringraziato i tifosi e il club per il sostegno ricevuto nel corso degli anni. La decisione di andarsene è stata comunicata attraverso un video in cui ha condiviso alcune riflessioni sul suo percorso.

Dieci anni, 20 titoli, tra cui una Champions League e sei Premier League. Si chiude ufficialmente un’era a Manchester: Pep Guardiola lascia la panchina dei Citizen s. Aveva ancora un anno di contratto, ma ha deciso comunque di fare un passo indietro. «Non chiedetemi i motivi per cui me ne vado – le parole del tecnico catalano – Non c’è un motivo preciso, ma dentro di me so che è il momento. Niente è eterno: se lo fosse, sarei ancora qui. Eterno sarà però il sentimento, le persone, i ricordi, l’amore che provo per il mio Manchester City ». May 22, 2026 Sarà il global ambassador del Manchester City. Un addio, è vero, ma Guardiola rimarrà comunque legato alla proprietà del club di Manchester, il City Football Group. 🔗 Leggi su Open.online

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Guardiola lascia il Manchester city dopo 10 anni dopo

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