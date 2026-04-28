Stasera, prima della partita di Champions League contro il Bayern Monaco, l’attenzione si concentra su Luis Enrique, che si prepara a disputare una semifinale importante. L’allenatore spagnolo è stato riconosciuto come uno dei cinque migliori nella storia del calcio, secondo un articolo pubblicato da L’Équipe. La sua carriera include esperienze con diverse squadre di alto livello, contribuendo a rivoluzionare il modo di intendere il ruolo dell’allenatore nel calcio moderno.

In attesa di giocarsi la quasi-finale di Champions stasera contro il Bayern Monaco, Luis Enrique può incorniciarsi questo articolo dell’Equipe che lo definisce uno dei migliori cinque allenatori della storia del calcio. Gli altri quattro per il giornale francese sono Arrigo Sacchi, Johan Cruyff, Pep Guardiola e Jürgen Klopp. Una cinquina di tecnici che hanno segnato la storia moderna del gioco, per L’Equipe. Non semplicemente bravissimi: rivoluzionari. Anche se ammette che il percorso per arrivare al gotha è stato accidentato, visto i “fallimenti” alla Roma, al Celta Vigo e con la nazionale spagnola. Il fatto è che “la sua arroganza, la difficoltà quasi patologica a condividere e a svelare i segreti del mestiere hanno offuscato le sue intenzioni e fatto sì che non gli venisse perdonato il minimo errore.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Luis Enrique ha rivoluzionato il calcio: è nella storia con Cruyff, Guardiola, Sacchi e Klopp

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