L’attuale commissario tecnico della nazionale turca ha commentato le potenzialità di un giovane calciatore, sottolineando come possa continuare a migliorare con il supporto di un allenatore esperto. Ha inoltre affrontato il tema della crisi nel calcio italiano, suggerendo che il rilancio passi dal rafforzamento delle basi. Infine, ha espresso un’opinione su un noto allenatore internazionale, attribuendogli un ruolo importante nel panorama del calcio mondiale.

di Luca Fioretti Montella, attuale CT della Turchia, ha parlato di Yildiz, Luciano Spalletti e di come può ripartire il calcio italiano per ritornare in alto. Vincenzo Montella, CT della Turchia, ha raccontato a La Gazzetta dello Sport la gioia vissuta in Kosovo per la qualificazione ai prossimi mondiali negli Stati Uniti. L’allenatore italiano ha anche parlato di Yildiz, Calhanoglu e Celik, tre giocatori della nostra Serie A, che saranno sicuramente fondamentali in vista delle prossime gare. Ecco le parole del tecnico. SULLA QUALIFICAZIONE AI MONDIALI – «Direi di sì. E si aggiunge ad altri momenti straordinari, come i quarti di finale all’Europeo e la promozione in Lega A di Nations League.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Montella a 360°: «Yildiz può ancora migliorare e Spalletti può aiutarlo. Crisi calcio italiano? Dobbiamo ripartire dalle basi! Su Guardiola CT dell’Italia dico che…»

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