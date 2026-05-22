Guardiola addio al Manchester City | tutti i numeri del suo decennio Blues

Dopo dieci anni alla guida del Manchester City, Pep Guardiola non continuerà sulla panchina nella prossima stagione. Durante il suo periodo in squadra, l’allenatore ha ottenuto numerosi successi, vincendo diversi titoli e spendendo ingenti risorse. La decisione è ora ufficiale e segna la fine di un’epoca caratterizzata da molti trionfi e dal forte coinvolgimento dei tifosi, che hanno apprezzato il suo stile di gioco e il suo approccio alla gestione della squadra.

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