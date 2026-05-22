Guardiola addio al Manchester City | tutti i numeri del suo decennio Blues
Dopo dieci anni alla guida del Manchester City, Pep Guardiola non continuerà sulla panchina nella prossima stagione. Durante il suo periodo in squadra, l’allenatore ha ottenuto numerosi successi, vincendo diversi titoli e spendendo ingenti risorse. La decisione è ora ufficiale e segna la fine di un’epoca caratterizzata da molti trionfi e dal forte coinvolgimento dei tifosi, che hanno apprezzato il suo stile di gioco e il suo approccio alla gestione della squadra.
Ora è ufficiale. Pep Guardiola non siederà sulla panchina del Manchester City nella prossima stagione chiudendo così un regno lungo un decennio in cui ha vinto tanto, speso tantissimo e conquistato il cuore dei tifosi del City, innamorati del suo calcio e della sua filosofia di vita. Rumors e voci si sono succedute per mesi e mancava soltanto il sigillo dell’ufficialità che è arrivato dal club con un comunicato sui profili social: “Pep Guardiola lascerà la carica di allenatore del Manchester City quest’estate. Il tecnico catalano, che si è unito al City nel luglio 2016, ha avuto un effetto trasformativo durante i suoi dieci anni alla guida del club e lascerà la squadra con 20 trofei importanti vinti, diventando così l’allenatore di maggior successo nella nostra storia. 🔗 Leggi su Panorama.it
Pep Guardiola Hints at Emotional Manchester City Goodbye
Sullo stesso argomento
Manchester City, ufficiale l’addio di Pep Guardiola a fine stagione: al suo posto pronto MarescaSe nelle ultime settimane era nell’aria, adesso diventa ufficiale: Pep Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione.
Guardiola, addio al Manchester City a fine stagione. Al suo posto Maresca: l’indiscrezione dei media UkPep Guardiola è a un passo dall’addio al Manchester City e, al suo posto, i citizens potrebbero ingaggiare l’italiano Enzo Maresca.
Pep Manchester City Guardiola dice addio dopo 10 anni e saluta i suoi tifosi #ManchesterCity #Guardiola #DAZN x.com
Guardiola-Manchester City, l’addio è ufficiale: È arrivato il momento, niente è eterno Il Manchester City ha ufficializzato l’addio di Pep Guardiola a fine stagione. Il tecnico spagnolo era alla guida dei Citizens da 10 anni, lunghissima la lista dei trofei: 20 ti facebook
[Fabrizio Romano]NOTIZIA: Enzo Maresca ha un accordo verbale totale con il Manchester City, SI PARTE! Il manager italiano è sempre stato considerato il candidato ideale per sostituire Pep Guardiola. Accordo in essere e Maresca firmerà un contratto iniz reddit
Ufficiale l'addio di Guardiola al Manchester City: il messaggio emozionante sui socialPep Guardiola lascerà il Manchester City al termine della stagione, lo ha annunciato la società sui propri canali ufficiali. Il tecnico catalano, arrivato al club nel luglio 2016 (592 panchine totali) ... corrieredellosport.it
Guardiola annuncia il suo addio al Manchester City, il messaggio: Nulla dura per sempreLeggi su Sky TG24 l'articolo Guardiola annuncia il suo addio al Manchester City, il messaggio: 'Nulla dura per sempre' ... tg24.sky.it