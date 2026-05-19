Secondo alcune fonti dei media britannici, l’allenatore spagnolo potrebbe lasciare il suo incarico alla fine della stagione, dopo aver guidato la squadra per diverse stagioni. Al suo posto, si parla di un possibile arrivo di un tecnico italiano, attualmente alla guida di un’altra squadra. La notizia ha suscitato discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La decisione dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane.

Pep Guardiola è a un passo dall’addio al Manchester City e, al suo posto, i citizens potrebbero ingaggiare l’italiano Enzo Maresca. L’indiscrezione è rilanciata dalla Bbc, l’ex allenatore del Barcellona potrebbe salutare già dopo l’ultima di Premier League, domenica 24 maggio contro l’ Aston Villa. Secondo i media britannici, sia la dirigenza che i calciatori del City sono consapevoli della volontà di Guardiola di lasciare Manchester, nonostante ancora un anno di contratto. Con i citizens, Guardiola ha vinto 20 trofei, tra cui sei Premier League e una Champions League. Come detto, al suo posto potrebbe arrivare Enzo Maresca, sollevato dall’incarico al Chelsea qualche mese fa, e che in passato ha fatto parte dello staff di Pep Guardiola proprio al City. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Guardiola, addio al Manchester City a fine stagione. Al suo posto Maresca: l’indiscrezione dei media Uk

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PEP GUARDIOLA LEAVING MANCHESTER CITY! A New Era Begins at City With Enzo Maresca!

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