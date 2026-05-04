Dalla salute alla comunità E’ la Casa di via Fleming C’è anche la guardia medica

A Pontedera, la struttura di via Fleming ha recentemente cambiato nome, passando da Casa della Salute a Casa della Comunità. Oltre ai servizi sanitari, è presente anche la guardia medica. La modifica riguarda principalmente l’organizzazione e la denominazione della struttura, che ora si concentra su un approccio più ampio alla tutela della salute e del benessere della popolazione locale. La struttura continuerà a offrire servizi medici e assistenza sanitaria generale.

Pontedera, 4 maggio 2026 – Da Casa della Salute a Casa della Comunità. La struttura di via Fleming cambia organizzazione da domani, martedì 5 maggio, e vi troveranno posto la guardia medica, finora ospitata dalla Misericordia, e l’assistenza domiciliare che viene spostata dal distretto di via Colombo. “Prosegue il percorso di evoluzione dei servizi territoriali – si legge in una nota dell’Asl Toscana nord ovest – Da domani la Casa della Salute di Pontedera si trasforma in Casa della Comunità. La sede resta in via Fleming, ma viene rafforzato il modello di presa in carico integrata dei cittadini”. “Il passaggio alla nuova struttura segna un...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalla salute alla comunità. E’ la Casa di via Fleming. C’è anche la guardia medica Notizie correlate La guardia medica di Misterbianco si trasferisce nella nuova casa di comunitàGuardia medica di Misterbianco operativa nella nuova sede della casa della comunità spoke, in Via Galileo Galilei n. Piedimonte Etneo, la guardia medica si trasferisce nei locali della "Casa della comunità"Da lunedì 27 aprile la Guardia Medica di Piedimonte Etneo sarà operativa nella nuova sede della Casa della Comunità spoke, in via Oratorio. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sanità, inaugurata la Casa della Comunità di Palombara Sabina; Nuovi spazi per la Casa della Comunità di Montefiorino, nodo centrale dell’innovazione sanitaria in Appennino; Dal Ministero la bozza di Decreto per animare le Case di Comunità. Come cambiano medico di famiglia e assistenza; La Casa della Salute di Pontedera si trasforma in Casa della Comunità: tutti i servizi. Casa della Comunità di Montespertoli: una rete completa di servizi sanitari e sociali per il territorioLa Casa della Comunità di Montespertoli è pienamente operativa e si conferma uno dei punti di riferimento della rete sanitaria e sociale dell'Empolese ... gonews.it Taglio del nastro per la rinnovata Casa della Comunità di San Leonardo in TreponzioAll'inaugurazione ha partecipato anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Investiti 785mila euro di fondi pnrr ... luccaindiretta.it Il nuovo Piano Casa punta a 100mila alloggi in 10 anni con 10 miliardi di investimenti. In parallelo, il DDL Sgomberi introduce procedure d’urgenza: rilascio degli immobili in 15 giorni e penali giornaliere per chi non riconsegna le chiavi Micaela Palmieri/TG1 - facebook.com facebook