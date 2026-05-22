Il sindaco ha annunciato il nuovo Piano Roma notte, che prevede un aumento dell’illuminazione e delle connessioni tra le strade e le piazze della città. Sono stati pianificati anche più collegamenti notturni di trasporto pubblico e privato, con interventi mirati sul decoro urbano e l’accesso agli spazi pubblici. Verranno potenziate le pattuglie di polizia locale e implementati i controlli con il sistema Tutor durante le ore notturne. L’obiettivo è mantenere la città aperta anche di notte, garantendo sicurezza e servizi.

AGI - Strade e piazze più illuminate e connesse, incremento di linee notturne integrate di trasporto pubblico e privato, pronto intervento decoro, più spazi comuni presidiati, il doppio delle pattuglie di polizia locale su strada e Tutor della notte. Questo, in sintesi, il contenuto del ' Piano Roma notte ' che partirà da luglio e che integra un provvedimento della Giunta che contempla anche azioni già in fase di attuazione. Una strategia di azione integrata che si concentrerà sulle notti del giovedì, venerdì e sabato per avere una "buona movida" che non va vietata, ma regolamentata e resa sempre più sicura, come ha sottolineato il sindaco... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Gualtieri presenta il Piano Roma notte: “La città non si chiude”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Gualtieri presenta il Piano Roma notte: “La città non si chiude, va regolata e resa sicura”AGI - Strade e piazze più illuminate e connesse, incremento di linee notturne integrate di trasporto pubblico e privato, pronto intervento decoro,...

Roma, arrivato il primo dei 121 nuovi tram: Gualtieri lo presenta in un videoRoma, 10 marzo 2026 – Dopo oltre vent’anni senza nuovi arrivi sulla rete tranviaria cittadina, Roma accoglie il primo dei 121 nuovi tram destinati al...

Gualtieri lancia il piano notte: bus ogni 30 minuti, 150 tutor e bonus taxi per tornare a casa roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Roma, piazza Mazzini: tassista rifiuta corsa a disabile col cane guida e la aggredisce reddit

Gualtieri: Le città devono adeguarsi alle nuove sfide, ma servono risorseRoberto Gualtieri presenta a Trento il Modello Roma. Dice che farà anche il secondo mandato, se verrà rieletto, e poi chissà. Continuerà ovviamente la ... ilmessaggero.it

Roma, Gualtieri: Giunta approva nuovo di Piano utilizzo areniliRoma, 7 mag. (askanews) – La Giunta di Roma Capitale ha approvato la proposta di delibera di adozione del nuovo Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA). La delibera, che dovrà essere approvata dall ... askanews.it