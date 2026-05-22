Gualtieri presenta il Piano Roma notte | La città non si chiude

Da agi.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco ha annunciato il nuovo Piano Roma notte, che prevede un aumento dell’illuminazione e delle connessioni tra le strade e le piazze della città. Sono stati pianificati anche più collegamenti notturni di trasporto pubblico e privato, con interventi mirati sul decoro urbano e l’accesso agli spazi pubblici. Verranno potenziate le pattuglie di polizia locale e implementati i controlli con il sistema Tutor durante le ore notturne. L’obiettivo è mantenere la città aperta anche di notte, garantendo sicurezza e servizi.

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AGI - Strade e piazze più illuminate e connesse, incremento di linee notturne integrate di trasporto pubblico e privato, pronto intervento decoro, più spazi comuni presidiati, il doppio delle pattuglie di polizia locale su strada e Tutor della notte. Questo, in sintesi, il contenuto del ' Piano Roma notte ' che partirà da luglio e che integra un provvedimento della Giunta che contempla anche azioni già in fase di attuazione. Una strategia di azione integrata che si concentrerà sulle notti del giovedì, venerdì e sabato per avere una "buona movida" che non va vietata, ma regolamentata e resa sempre più sicura, come ha sottolineato il sindaco... 🔗 Leggi su Agi.it

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