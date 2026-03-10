Roma arrivato il primo dei 121 nuovi tram | Gualtieri lo presenta in un video

Roma ha ricevuto il primo dei 121 nuovi tram destinati a rinnovare la rete tranviaria cittadina. Il sindaco ha presentato il veicolo attraverso un video, segnando il ritorno dei nuovi mezzi su ferro dopo oltre vent’anni di assenza. L’arrivo del tram rappresenta il primo passo di un progetto di ampliamento e modernizzazione del servizio di trasporto pubblico nella città.

Roma, 10 marzo 2026 – Dopo oltre vent’anni senza nuovi arrivi sulla rete tranviaria cittadina, Roma accoglie il primo dei 121 nuovi tram destinati al rinnovo del trasporto pubblico su ferro. A mostrarlo è stato il sindaco Roberto Gualtieri, con un video pubblicato sui social, nel quale presenta il nuovo convoglio appena giunto nella Capitale. Il mezzo appartiene alla nuova fornitura affidata alla spagnola CAF ed è un modello Urbos pensato per rafforzare progressivamente il servizio sulle linee romane. Secondo le informazioni diffuse sul progetto, i nuovi tram sono lunghi 33,5 metri e possono trasportare fino a 215 passeggeri, con 68 posti a sedere e spazi dedicati alle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Nuovi tram a Roma: arrivato ieri il primo Urbos dalla Spagna, sbarcato a CivitavecchiaÈ arrivato ieri, martedì 3 marzo, il primo dei nuovi tram destinati alla Capitale.

Nuovi tram a Roma, il primo Urbos è arrivato nelle officine Atac. Patanè: "Giornata storica"Ancora impacchettato, è stato trasportato dentro le officine di Atac per iniziare, nel più breve tempo possibile, i collaudi al fine di vederlo...

Contenuti e approfondimenti su Roma arrivato il primo dei 121 nuovi...

Temi più discussi: Nuovi tram a Roma, il primo Urbos è arrivato nelle officine Atac. Patanè: Giornata storica; Arrivato a Fiumicino il primo volo con gli italiani rientrati dall'Oman. Farnesina invia funzionari; È arrivato a Roma per ATAC il primo dei 121 nuovi tram Urbos di CAF; È arrivato a Roma Fiumicino il volo con i primi 127 italiani rientrati dall’Oman.

Trasporti: arrivato a Roma il primo tram della nuova flotta, è dotato di radar e telecamera anti-collisioneRoberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha mostrato il primo tram della nuova flotta di 121 mezzi acquistati dal Campidoglio. Il tram è già arrivato nella Capitale nei giorni scorsi. Come spiegato dal sin ... msn.com

Nuovi tram a Roma, in arrivo dalla Spagna il primo Urbos: sbarca oggi a CivitavecchiaL'attesa è finita. Oggi, martedì 3 marzo, alle ore 19 il primo tram Urbos acquistato da Roma arriverà dalla Spagna al porto di Civitavecchia. Dopo le complesse operazioni di sbarco, il mezzo verrà ... romatoday.it

Mercoledì 18 marzo alle ore 17, in Piazza del Popolo a Roma, evento di chiusura della campagna per il NO al referendum sulla riforma Nordio. Per difendere la Costituzione e una Giustizia imparziale il 22 e 23 marzo votiamo NO. #ANPI #ComitatoperilNo #R - facebook.com facebook

ROMA – PALAZZO AERONAUTICA Convegno “Rompere il soffitto di cristallo: leadership femminile nell’aerospazio”, organizzato dal @CESMA Centro Studi Militari Aerospaziali con il patrocinio di @italianairforce Un confronto sulla leadership femmi x.com