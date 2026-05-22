Gualtieri presenta il Piano Roma notte | La città non si chiude va regolata e resa sicura

Da agi.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di una grande città ha annunciato il Piano Roma notte, un progetto volto a migliorare la sicurezza e la vivibilità nelle aree più frequentate durante le ore serali. Tra le misure previste ci sono l’aumento dell’illuminazione e della connettività delle strade e delle piazze, l’incremento delle linee di trasporto pubblico e privato attive di notte, e il potenziamento delle pattuglie di polizia locale. Sono inoltre previste operazioni di decoro urbano e l’istituzione di spazi comuni più presidiati, oltre alla presenza di Tutor notturni.

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AGI - Strade e piazze più illuminate e connesse, incremento di linee notturne integrate di trasporto pubblico e privato, pronto intervento decoro, più spazi comuni presidiati, il doppio delle pattuglie di polizia locale su strada e Tutor della notte. Questo, in sintesi, il contenuto del ' Piano Roma notte ' che partirà da luglio e che integra un provvedimento della Giunta che contempla anche azioni già in fase di attuazione. Una strategia di azione integrata che si concentrerà sulle notti del giovedì, venerdì e sabato per avere una "buona movida" che non va vietata, ma regolamentata e resa sempre più sicura, come ha sottolineato il sindaco... 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Gualtieri presenta il Piano Roma notte: “La città non si chiude, va regolata e resa sicura”
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