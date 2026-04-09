Amministrative 2026 la coalizione di Legnini si presenta alla città | Una città più forte inclusiva sicura e sostenibileFOTO

Nella villa comunale della città si è tenuta la presentazione ufficiale della coalizione che sostiene la candidatura di Giovanni Legnini alle prossime elezioni amministrative del 2026. Alla manifestazione hanno partecipato numerosi cittadini, rappresentanti di Comuni vicini, oltre a esponenti regionali e nazionali. La coalizione ha annunciato l’obiettivo di rendere la città più forte, inclusiva, sicura e sostenibile, con un messaggio condiviso tra le tante forze politiche presenti.

Una villa comunale affollata di cittadine e cittadini, con la presenza delle candidate e dei candidati, dei rappresentanti dei Comuni vicini e dell’istituzione regionale e nazionale, espressione dell’ampia coalizione progressista e civica a sostegno della candidatura di Giovanni Legnini a sindaco. 🔗 Leggi su Chietitoday.it La coalizione di centrosinistra guidata da Legnini si presenta alla città: alla villa l'ufficializzazione dei candidati e del programmaPrimo evento pubblico ufficiale per la coalizione di centrosinistra, dopo l'ufficializzazione del nome del candidato sindaco, Giovanni Legnini. Leggi anche: "Siamo una coalizione ampia. Vogliamo una città più sicura" Temi più discussi: Amministrative 2026, a maggio voto in 15 capoluoghi: Salerno e il possibile 'grande ritorno' di De Luca; Logrieco verso le Amministrative 2026: Saremo in coalizione di centrodestra. L’attesa sta finendo; Amministrative 2026, Pescara (Pd): La candidatura di Legnini è il frutto di un lavoro politico serio, unitario e responsabile; A Venezia Azione sosterrà Simone Venturini. Amministrative 2026, il duopolio tende la mano al resto del centrodestra: Sostenete Daniela CatalanoL’unità della coalizione di centrodestra non è solo una scelta politica, ma un valore imprescindibile che rappresenta la forza e il motore propulsivo del Governo regionale guidato da Renato Schifani. grandangoloagrigento.it Villabate Amministrative 2026 nomina Assessoriale Dott. Rosario CottoneCari concittadini, nella mia qualità di rappresentante della coalizione di Centro-Destra composta dalle liste Fratelli d’Italia – Forza Italia – Villabate Alternativa – Villabate Libera e Forte – Rin ... blogsicilia.it Come previsto dalla normativa vigente possono essere depositati presso l’Ufficio Elettorale Comunale i moduli per la sottoscrizione delle liste di candidati per le Elezioni Amministrative Comunali da parte di color - facebook.com facebook