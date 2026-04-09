Amministrative 2026 la coalizione di Legnini si presenta alla città | Una città più forte inclusiva sicura e sostenibileFOTO

Da chietitoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella villa comunale della città si è tenuta la presentazione ufficiale della coalizione che sostiene la candidatura di Giovanni Legnini alle prossime elezioni amministrative del 2026. Alla manifestazione hanno partecipato numerosi cittadini, rappresentanti di Comuni vicini, oltre a esponenti regionali e nazionali. La coalizione ha annunciato l’obiettivo di rendere la città più forte, inclusiva, sicura e sostenibile, con un messaggio condiviso tra le tante forze politiche presenti.

Una villa comunale affollata di cittadine e cittadini, con la presenza delle candidate e dei candidati, dei rappresentanti dei Comuni vicini e dell’istituzione regionale e nazionale, espressione dell’ampia coalizione progressista e civica a sostegno della candidatura di Giovanni Legnini a sindaco. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

La coalizione di centrosinistra guidata da Legnini si presenta alla città: alla villa l'ufficializzazione dei candidati e del programmaPrimo evento pubblico ufficiale per la coalizione di centrosinistra, dopo l'ufficializzazione del nome del candidato sindaco, Giovanni Legnini.

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