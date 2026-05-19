Un gravissimo incidente si è verificato sulla strada provinciale che collega Gubbio a Gualdo Tadino, provocando la morte di un uomo di 53 anni. Lo scontro coinvolgeva una moto e un furgone, con conseguenze fatali per il conducente della prima. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

Gualdo Tadino (Perugia), 19 maggio 2026 – Tragedia sulla strada provinciale che collega Gubbio a Gualdo Tadino. Nella tarda mattinata di oggi, 19 maggio, un uomo di 53 anni residente a Gubbio ha perso la vita dopo un incidente in moto. La ricostruzione. Secondo una prima ricostruzione, il 53enne stava viaggiando sul mezzo a due ruote quando, per cause da accertare, si è scontrato con un mezzo per la raccolta dei rifiuti. Sul posto sono intervenuti i sanitari e l’elisoccorso che ha trasportato il ferito nell’ospedale di Perugia in codice rosso. Dopo poco tempo è stato constatato il decesso. Anche il conducente del furgoncino è stato soccorso e portato in ospedale per gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tragico scontro fra moto e furgone: muore un uomo di 53 anni

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