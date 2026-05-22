Gtt malfunzionamenti dell' app TO Move | Venduti all' anno 4 milioni di biglietti anomalie nello 0,01% dei casi

Da torinotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni sono stati segnalati malfunzionamenti dell'app TO Move, gestita dal servizio di trasporto pubblico. Secondo i dati ufficiali, sono stati venduti circa 4 milioni di biglietti nell'arco di un anno, con anomalie riscontrate nello 0,01% dei casi. Le problematiche riguardano principalmente utenti che hanno acquistato il biglietto senza vederlo comparire nell'app oppure che hanno dovuto ricorrere a soluzioni alternative come biglietti cartacei o transazioni di emergenza. Le segnalazioni sono state fatte da diversi utenti, che hanno riscontrato difficoltà nell'utilizzo dell'app.

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“Ops, qualcosa è andato storto”, un malfunzionamento declinabile in diverse fattispecie C'è chi denuncia di aver acquistato il biglietto, ma di non averlo poi visto apparire nell'apposita schermata; chi ha dovuto ricorrere a un biglietto cartaceo o a una transazione d'emergenza quando. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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