Milano-Cortina 2026 TicketOne chiude con 1,5 milioni di biglietti venduti

TicketOne ha concluso la vendita dei biglietti per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 con un totale di 1,5 milioni di biglietti venduti, secondo le informazioni fornite dal Comitato Organizzatore. La società ha ricoperto il ruolo di Official Supporter durante tutto il percorso di vendita, contribuendo a raggiungere questo risultato.

I dati dei Giochi Olimpici. TicketOne chiude il proprio percorso come Official Supporter dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con un risultato significativo: 1,5 milioni di biglietti venduti, secondo i dati del Comitato Organizzatore. Un traguardo che conferma il ruolo della piattaforma nel rendere i grandi eventi sportivi più accessibili, sicuri e inclusivi, favorendo la partecipazione dal vivo. L’edizione 2026 segna anche un primato tecnologico: per la prima volta, i Giochi invernali hanno adottato biglietti interamente digitali. Le soluzioni sviluppate da TicketOne insieme al Gruppo CTS EVENTIM hanno permesso una gestione innovativa, efficiente e sostenibile dell’intero sistema di ticketing. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Milano-Cortina 2026, TicketOne chiude con 1,5 milioni di biglietti venduti Articoli correlati Milano-Cortina 2026 al giro di boa, primo bilancio. Venduti 1,7 milioni di biglietti, l’85% dei ticket disponibiliMilano, 15 febbraio 2026 – Il tema caldo è sempre lo stesso: il prezzo e il numero dei biglietti venduti ai Giochi invernali di Milano-Cortina. Lotteria Italia 2026 da record: oltre 9,6 milioni di biglietti venduti, corsa ai 5 milioni su Rai 1La Lotteria Italia 2025/2026 conferma, ancora una volta, di essere molto più di un semplice gioco: è un rito collettivo che attraversa generazioni,... Contenuti e approfondimenti su Milano Cortina 2026 TicketOne chiude... Discussioni sull' argomento ROBERTO CACCIAPAGLIA: da aprile il tour AURAL con sei date in Italia; UMBERTO TOZZI, sab 14/3 Mandela Forum Firenze. Milano-Cortina 2026, TicketOne chiude con 1,5 milioni di biglietti vendutiTicketOne chiude il proprio percorso come Official Supporter dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ... 361magazine.com Olimpiadi Milano Cortina, è record assoluto a San Siro: Mai un incasso così alto in ItaliaVenduti in tutto 1,5 milioni di biglietti, tutti digitali. Dalla cerimonia record a San Siro al primato mondiale dell'Arena Santa Giulia: tutti i numeri ufficiali che hanno riscritto la storia dello s ... milanotoday.it Durante le Olimpiadi in orario nove treni su dieci: trasporti da medaglia d’oro Nelle settimane dei Giochi Milano-Cortina puntuale l’88,6% delle corse in Valle. A gennaio e febbraio dati in linea con il 2025: in ritardo il 17% di convogli #laprovinciaunicatv #teleu - facebook.com facebook . @BeppeSala (Sindaco @ComuneMI): «Per Milano è stato un vero onore avere ospitato le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026, i primi Giochi su territorio diffuso della storia, i più equi sul fronte della parità di genere». #MotoreItalia #Milano x.com