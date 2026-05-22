Si parla ormai da tempo del tanto atteso lancio di GTA 6, con le ultime indiscrezioni che indicano una data di uscita prevista per novembre. Le stime sugli incassi al momento stimano circa 8 miliardi di dollari, considerando le previsioni di vendita. Restano ancora da chiarire alcune questioni, tra cui la data di pubblicazione del terzo trailer ufficiale e il prezzo che il gioco avrà sul mercato, in base alle strategie adottate dalla casa produttrice.

? Domande chiave Quando uscirà finalmente il terzo trailer ufficiale?. Quanto costerà il gioco secondo le strategie di Take Two?. Perché i preordini su Best Buy sono stati negati?. Come influirà la versione per PS5 Pro sulle prestazioni grafiche?.? In Breve Previsioni entrate tra 8 e 8,2 miliardi di dollari per l'anno fiscale 2027.. Strauss Zelnick smentisce rumor su preordini presso la catena Best Buy.. Possibile uscita terzo trailer tra il 21 giugno e il 23 settembre 2026.. Lancio previsto su PlayStation 5, Xbox Series X e versione per PS5 Pro.. Il 19 novembre 2026 segnerà l’arrivo globale di Grand Theft Auto 6, secondo quanto confermato durante l’incontro tra Take Two Interactive e i propri azionisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GTA 6: lancio a novembre e previsioni da 8 miliardi di dollari

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