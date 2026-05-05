Dopo mesi di silenzio, si intensificano le attività di promozione intorno a Grand Theft Auto VI, con Rockstar che sembra avviarsi verso il lancio mondiale del nuovo capitolo. Le aziende coinvolte nel progetto stanno aumentando le campagne pubblicitarie e le comunicazioni ufficiali, lasciando intendere che il momento dell’uscita si avvicina. L’attesa tra i fan si fa sempre più palpabile, mentre gli addetti ai lavori seguono attentamente gli sviluppi.

L’attesa per Grand Theft Auto VI continua a crescere, ma ora arrivano segnali concreti che qualcosa si sta muovendo davvero. Un nuovo annuncio di lavoro pubblicato da Rockstar Games ha attirato l’attenzione della community, suggerendo che la macchina promozionale del gioco sia ormai entrata nella fase operativa. Non ci sono dichiarazioni ufficiali sullo stato del marketing, ma il contesto è chiaro. Quando uno studio di questo livello inizia a rafforzare il team creativo con figure temporanee, significa che la produzione dei contenuti promozionali è già avviata e richiede un’accelerazione. Dopo mesi di silenzio, questi movimenti rappresentano il primo vero indizio di una fase nuova, più concreta, dove la comunicazione inizierà a diventare protagonista.🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - GTA 6 entra nella fase marketing: Rockstar accelera e prepara il lancio globale

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