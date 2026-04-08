Un’azienda attiva nel settore energetico amplia la propria rete commerciale | aperta la selezione per i Consulenti Energetici

Un'azienda operante nel settore energetico ha avviato una procedura di selezione per consulenti energetici, con l’obiettivo di espandere la propria rete commerciale. La notizia arriva in un momento in cui le piccole e medie imprese rappresentano la maggior parte del tessuto economico italiano. Queste realtà si distinguono per il loro radicamento sul territorio, l’approccio artigianale e la cura dedicata alla qualità dei servizi o prodotti offerti.

Le PMI rappresentano l’ossatura del tessuto economico e produttivo italiano. Caratterizzate da un forte radicamento sul territorio, da un approccio artigianale e da un’attenzione quasi maniacale nei confronti della qualità dei propri prodotti o servizi, queste realtà incarnano perfettamente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Corsica Ferries amplia la flotta con 150 nuove assunzioni: selezione aperta per ruoli marittimi e di servizioCorsica Sardinia Ferries ha avviato una massiccia operazione di assunzione, con l’obiettivo di reclutare 150 nuovi dipendenti da impiegare a bordo... Città cardioprotetta, si amplia la rete Dae. Azienda dona defibrillatore per via TizianoUn nuovo defibrillatore arricchisce la rete dei dispositivi salvavita del quartiere Giotto, confermando Arezzo tra le città più cardioprotette... Si parla di: Wenn Netzwerkpflege zur Regierungsform wird – und externe Berater die Zeche der Steuerzahler kassieren - Xpert.Digital. Un’azienda attiva nel settore energetico amplia la propria rete commerciale: aperta la selezione per i Consulenti EnergeticiLe PMI rappresentano l’ossatura del tessuto economico e produttivo italiano. Caratterizzate da un forte radicamento sul territorio, da un approccio artigianale e da un’attenzione quasi maniacale nei ... perugiatoday.it Nuove soluzioni per sistemi energetici completi e affidabili nel segmento C&I e agrisolareFronius celebra 80 anni lanciando Reserva Pro, il sistema di accumulo per il segmento commerciale. Innovazione e affidabilità per l'energia C&I. rinnovabili.it