Il gruppo GSA ha acquisito la società SIOSS, una mossa che rafforza la sua presenza nel settore della sicurezza delle infrastrutture stradali. La notizia arriva in un momento in cui l’azienda continua a espandersi nel campo della sicurezza, salute sul lavoro e servizi correlati. L’acquisizione si inserisce nelle strategie di crescita del gruppo, che mira a consolidare la propria posizione sul mercato europeo.

Gruppo Servizi Associati (GSA), leader a livello europeo nel campo della safety, salute sul lavoro e vigilanza antincendio, ha perfezionato l'acquisizione del 75% di SIOSS di Ronchi dei Legionari (Gorizia), realtà specializzata, dal 1977, nella segnaletica stradale e nella manutenzione delle infrastrutture viarie. L'operazione presenta solidi fondamentali economico-finanziari: SIOSS registra nel 2025 ricavi per 24,3 milioni in crescita nel 2026, un portafoglio ordini di oltre 100 milioni, e un EBITDA margin ragguardevole. Infatti, da circa 50 anni SIOSS, fondata dall'imprenditore Maurizio Puntin, rappresenta un punto di riferimento nella manutenzione e sicurezza stradale italiana, gestendo oltre 3. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - GSA acquisisce SIOSS e rafforza la leadership nella sicurezza delle infrastrutture stradali

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