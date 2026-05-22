Gruppi di persone sfruttano l' area cani come un ' circolo ricreativo' per giocare a carte

Da tempo, alcuni gruppi di persone occupano quotidianamente un'area cani, trasformandola in un luogo per giocare a carte. Questi gruppi portano sedie, tavoli e altri oggetti di arredo, che non sono autorizzati all’interno dello spazio. Un lettore ha segnalato questa situazione, sottolineando come l’area venga usata come punto di ritrovo ricreativo, nonostante le regole di utilizzo previste per il luogo. La presenza di questi gruppi crea spesso disagi per gli utenti che frequentano l’area per altri scopi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui