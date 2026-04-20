L'Iran sta mantenendo una posizione di resistenza in un contesto di tensione internazionale, senza aver ottenuto una vittoria definitiva. Secondo fonti ufficiali, il paese ha saputo sfruttare la propria geografia e le capacità militari, come i missili, per mantenere una certa pressione sulle rotte strategiche. La percezione di una forza sottovalutata da parte degli Stati Uniti sembra aver contribuito a questa situazione, che si protrae nel tempo.

Roma, 20 aprile 2026 – L’Iran non ha vinto, ma sta resistendo ed è in una posizione di vantaggio. Il tutto grazie alla sottovalutazione americana della sua forza e alla capacità di sfruttare geografia, missili e pressione sulle rotte strategiche. Maria Luisa Fantappiè è responsabile del programma ‘Mediterraneo, Medioriente e Africa’ dello IAI e ha spiegato quali potrebbero essere le prossime mosse di Teheran. Fantappiè, l’Iran oggi sembra in una posizione di forza. Da cosa deriva? “C’è stata innanzitutto una sottovalutazione militare da parte americana: in particolare delle capacità iraniane nel campo dei droni e dei missili, ma anche della rapidità nel ripristinare le piattaforme di lancio colpite.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le carte di Teheran: “Pasdaran sottovalutati. Sfruttano la geografia”

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