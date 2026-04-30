L' ex circolo ricreativo in cerca di padrone | il Comune lo mette all' asta per 217mila euro

Il Comune di Forlì ha annunciato che l'ex circolo ricreativo di Carpinello sarà messo all'asta pubblica con un prezzo di partenza di 217mila euro. Si tratta di un'operazione che segue tentativi precedenti di vendita, senza che finora siano stati conclusi accordi. La procedura d'asta è ora avviata ufficialmente, offrendo a potenziali acquirenti l'opportunità di partecipare.

Dopo i precedenti tentativi di alienazione, il Comune di Forlì ci riprova: l'ex circolo ricreativo di Carpinello è ufficialmente in vendita tramite procedura d'asta pubblica. L'amministrazione ha pubblicato il nuovo bando per cercare un acquirente per lo storico immobile situato in via Cervese.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Motociclette, furgoni, attrezzature e arredi: il Comune mette tutto all'astaLa proposta non è delle più allettanti: tra gli 8 mezzi e attrezzature che il Comune di Bedizzole vuole vendere solo due sono in stato di... Il Comune di Milano mette all'asta 26 tra box e posti auto: ecco dove si trovano e come partecipareBando aperto fino al 19 maggio: tra i beni anche spazi confiscati alla criminalità organizzata. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Viverone, l’ex circolo ricreativo Enel diventerà una residenza di lusso; Biella, opposizioni unite allo scontro: I due assessori si dimettano; Attività sospesa e 15 mila euro di multa per i titolari del Faro di Brusnengo; Dall’Africa alle colline astigiane: la straordinaria vita del dottor Silvestri diventa un libro. L’ex circolo di Collemarino tra incuria e vandali. Lettera al Comune della Pro Loco per far rinascere il campettoANCONA I vandali hanno fatto (purtroppo) la loro parte, arrivando anche ad appiccare il fuoco nei locali che un tempo ospitavano gli spogliatoi a servizio del campo da calcetto. Ma ci si è messo anche ... corriereadriatico.it Il Comune compra lo storico circolo. Ecco il piano per il salvataggioLastra a Signa (Firenze), 10 gennaio 2026 – Lo storico edificio del circolo Arci Le Cascine diventa di proprietà del Comune e verrà dato in usufrutto, per i prossimi 7 anni, all’associazione Pista Le ... lanazione.it È on-line il nuovo portale istituzionale del Comune dell’Aquila. La trasformazione digitale dell’ente segna un punto di svolta decisivo grazie all’impiego strategico dei fondi Pnrr e a una visione integrata dei servizi. - facebook.com facebook Case Enasarco, la Regione non accontenta il Comune. Cosa succede al piano casa di Gualtieri ift.tt/h64ZYTK x.com