Griglia di partenza F1 Sprint Qualifying GP Miami 2026

Oggi si sono svolte le qualifiche sprint che hanno stabilito la griglia di partenza per la Sprint del Gran Premio di Miami del 2026. La gara si disputerà domani, sabato 2 maggio, e sarà valida come quarto round del campionato mondiale di Formula 1. La sessione di qualifiche ha determinato le posizioni di partenza per la corsa prevista nel fine settimana.

Nelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP di Miami del Mondiale di F1 2026, che vedrà proseguire domani, sabato 2 maggio, il fine settimana con la Sprint, che sarà valida per il quarto round del calendario della F1. Nella SQ1 escono di scena Liam Lawson (Racing Bulls), 17°, Esteban Ocon (Haas F1 Team), 18°, le Cadillac di Sergio Perez, 19°, e Valtteri Bottas, 20°, e le Aston Martin di Fernando Alonso, 21°, e Lance Stroll, 22°. GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT GP MIAMI F1 2026. 17 Liam Lawson Racing Bulls (SQ1) 18 Esteban Ocon Haas F1 Team (SQ1) 19 Sergio Perez Cadillac (SQ1) 20 Valtteri Bottas Cadillac (SQ1) 21 Fernando Alonso Aston Martin (SQ1) 22 Lance Stroll Aston Martin (SQ1) CLASSIFICA SQ1.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Miami 2026 F1 | LIVE: Qualifiche GP Miami Notizie correlate Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Cina 2026Andate in archivio le qualifiche Sprint del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Cina 2026: Russell in pole davanti ad Antonelli, Hamilton batte LeclercAndate in archivio le qualifiche Sprint del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Le statistiche dei piloti sulla griglia di partenza della Formula 1 2026 in Turchia; F1 GP Miami 2026: risultati prove libere; GP Spagna, la griglia di partenza di Jerez; Formula 1, GP Miami 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming. Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Miami 2026Nelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP di Miami del Mondiale di F1 2026, che vedrà proseguire ... oasport.it Quando la F1 su TV8 oggi: programma Sprint Qualifying GP Miami 2026La Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami 2026 di F1 avrà luogo venerdì 1 maggio dalle ore 22:30 italiane. Sarà la sessione atta a determinare la ... oasport.it ALI DI POLLO ALLA GRIGLIA IRRESISTIBILI! CON LA MARINATURA DI NONNA! ...Continua - facebook.com facebook Avete visto chi è tornato sulla griglia di partenza, questa volta per il @CIGranTurismo Ciao Kimi #AutodromoImola #ACIRacingWeekend #Motorsport #Racing x.com