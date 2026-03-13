Griglia di partenza F1 Sprint Qualifying GP Cina 2026

Le qualifiche Sprint del GP della Cina, seconda tappa del Mondiale 2026 di Formula 1, si sono concluse con la griglia di partenza definita. Durante le sessioni, i piloti hanno affrontato le prove per stabilire le posizioni di partenza per la gara principale. La sessione Sprint ha determinato le prime otto posizioni, mentre le qualifiche ufficiali hanno completato la griglia di partenza.

Andate in archivio le qualifiche Sprint del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, il time-attack è stato decisamente tirato, in un fine-settimana molto particolare perchè caratterizzato dalla Sprint Race. Week end strutturato in maniera diversa dal consueto, con i team costretti a economizzare al massimo i tempi di lavoro per essere pronti. C'era grande curiosità su quello che avrebbe potuto fare la Mercedes, dopo quanto messo in mostra nel corso del primo appuntamento stagionale in Australia. Il britannico George Russell e Kimi Antonelli si sono presentati con l'intenzione di dare una bella spallata a tutti, sfruttando una W17 straordinaria per consistenza ed efficienza.