Griglia di partenza F1 Sprint GP Canada 2026 | Antonelli beffato Ferrari in terza fila
Nelle qualifiche Sprint del GP del Canada 2026, la griglia di partenza ha visto la Ferrari in terza fila, mentre Antonelli è stato beffato e non è riuscito a ottenere una posizione migliore. Le sessioni si sono svolte sul circuito di Montreal, con le vetture che hanno affrontato le ultime prove prima della gara principale. La qualifica ha determinato le posizioni di partenza per la corsa di domani, con alcuni piloti che hanno migliorato i loro tempi rispetto alle sessioni precedenti.
Oggi sono andate in scena le Sprint Qualifying del GP del Canada 2026, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito semicittadino di Montreal. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara veloce di sabato 23 maggio, che si snoderà sulla distanza dei 100 metri. Subito dopo la Sprint Race, ci sarà spazio per le qualifiche che determineranno lo schieramento del Gran Premio della domenica. George Russell ha conquistato la pole position della Sprint Race del GP del Canada, riuscendo a fermare il cronometro su 1:12.965 e precedendo di appena 68 millesimi il compagno di squadra Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Oasport.it
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