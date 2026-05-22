Griglia di partenza F1 Sprint GP Canada 2026 | Antonelli beffato Ferrari in terza fila

Notizia in breve

Nelle qualifiche Sprint del GP del Canada 2026, la griglia di partenza ha visto la Ferrari in terza fila, mentre Antonelli è stato beffato e non è riuscito a ottenere una posizione migliore. Le sessioni si sono svolte sul circuito di Montreal, con le vetture che hanno affrontato le ultime prove prima della gara principale. La qualifica ha determinato le posizioni di partenza per la corsa di domani, con alcuni piloti che hanno migliorato i loro tempi rispetto alle sessioni precedenti.