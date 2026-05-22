Gridano allo scandalo per Ben Gvir ma poi…

Un video che mostra il ministro israeliano della Sicurezza nazionale mentre cammina ridendo tra gli attivisti della Global Sumud Flotilla inginocchiati e bendati a Ashdod sta facendo il giro dei media. Il filmato arriverà a Roma giovedì, suscitando reazioni di sdegno e polemiche. L’immagine ha generato commenti contrastanti, con alcuni critici che denunciano una mancanza di rispetto, mentre altri sottolineano la natura simbolica dell’episodio.

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