Gridano allo scandalo per Ben Gvir ma poi…
Un video che mostra il ministro israeliano della Sicurezza nazionale mentre cammina ridendo tra gli attivisti della Global Sumud Flotilla inginocchiati e bendati a Ashdod sta facendo il giro dei media. Il filmato arriverà a Roma giovedì, suscitando reazioni di sdegno e polemiche. L’immagine ha generato commenti contrastanti, con alcuni critici che denunciano una mancanza di rispetto, mentre altri sottolineano la natura simbolica dell’episodio.
Il video di Itamar Ben Gvir, ministro israeliano della Sicurezza nazionale, che cammina ridendo fra gli attivisti della Global Sumud Flotilla inginocchiati e bendati ad Ashdod arriva a Roma giovedì. Sergio Mattarella parla di «trattamento incivile», di «livello infimo». Giorgia Meloni e Antonio Tajani definiscono il gesto «inaccettabile, linea rossa superata», convocano l’ambasciatore israeliano. In serata Tajani chiede all’Alto rappresentante Kaja Kallas sanzioni europee contro Ben Gvir. Ventiquattro ore prima, mercoledì 20 maggio, il Parlamento europeo votava sull’emendamento Della Valle per l’embargo immediato di armi verso Israele. Esito: 126 favorevoli, 406 contrari, 116 astenuti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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