L'Al Hilal di Inzaghi vince con un gol imbarazzante e i tifosi di Ronaldo gridano allo scandalo
Nella Saudi Pro League, l'Al Hilal di Inzaghi ha ottenuto una vittoria con un gol considerato imbarazzante, scatenando le proteste dei tifosi di Ronaldo. Sul campo, le polemiche si intrecciano a tensioni tra le squadre di Cristiano Ronaldo e Simone Inzaghi, mentre accuse di arbitraggi pilotati alimentano le discussioni sul finale di stagione. La corsa al titolo si infiamma tra sospetti e contestazioni che coinvolgono diversi protagonisti del campionato.
Tra accuse di arbitraggi pilotati e tensioni tra Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l'Al Hilal di Simone Inzaghi, il finale di stagione della Saudi Pro League si gioca tra polemiche e sospetti che infiammano la corsa al titolo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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