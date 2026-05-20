Israele scontro al governo | Saar accusa Ben Gvir di danni allo Stato

In Israele, si sono verificati scontri all’interno del governo tra due ministri. Un membro ha accusato un collega di aver arrecato danni allo Stato, scatenando un acceso confronto pubblico. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento di tensione politica crescente. La situazione solleva interrogativi sulla stabilità dell’esecutivo e sulle possibili reazioni del primo ministro, che dovrà affrontare la crisi per mantenere l’unità di governo. La vicenda si inserisce in una stagione di forti divisioni politiche nel paese.

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