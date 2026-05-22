Grazie è stata una bella esperienza ma il negozio chiude | a Monza il barbiere abbassa la serranda
A Monza, il negozio di un barbiere ha chiuso definitivamente le sue porte. Il locale, noto tra i clienti abituali, era frequentato soprattutto da uomini interessati a curare barba e baffi. La presenza di un profumo di colonia che si percepiva appena si passava davanti all’ingresso era diventata un marchio distintivo del negozio. Dalla vetrina si potevano intravedere clienti seduti sulle poltrone, alcuni sdraiati mentre ricevevano il servizio. La serranda è stata abbassata e il locale non è più attivo.
Era diventato un punto di riferimento per diversi uomini, specie degli amanti di barbe e baffi. Con l'inconfondibile profumo di colonia che si sentiva non appena si passava di fianco alla porta d'entrata, e i clienti che si potevano scorgere dalla vetrina comodamente sdraiati sulla poltrona con. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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