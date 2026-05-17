A Monza abbassa per sempre la serranda la signora dei gioielli ma non è l' unica
A Monza, una nota gioielleria chiude definitivamente le sue porte, lasciando un vuoto nel settore locale. La bottega, conosciuta per aver offerto per anni creazioni di alta qualità realizzate con pietre dure, rappresentava un punto di riferimento per molte clienti della zona. La chiusura segna la fine di un'epoca per il negozio che, nel tempo, ha attirato appassionate di gioielli eleganti e artigianali, contribuendo a definire un’immagine distintiva del commercio locale.
Per lungo tempo è stato il regno delle signore monzesi, nel quale trovare creazioni di gioielleria elegantissime fatte con le pietre dure ancora quando, queste ultime, erano lontane dall'immaginario della moda italiana. Ma ora abbasserà per sempre la saracinesca. Chiude a Monza, in via Vittorio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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