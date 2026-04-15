H&M chiude 160 negozi nel 2026 | il 10 maggio abbassa la serranda lo store di Roma Tuscolana
Il gruppo di abbigliamento ha annunciato che chiuderà circa 160 negozi entro il 2026. Il 10 maggio scorso ha sospeso l’attività dello store di Roma Tuscolana. La decisione riguarda la riduzione dei punti vendita fisici in vari mercati, con un focus crescente sugli acquisti online. La strategia mira a spostare l’attenzione delle vendite verso le piattaforme di e-commerce.
Il gruppo vuole ridurre la presenza fisica nei mercati, incentivano la parte relativa agli e-commerce. A rischio decine di posti di lavoro e diversi negozi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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