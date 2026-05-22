L’ex attaccante del Torino ha espresso chiaramente la sua opinione sulla situazione attuale del club, affermando che le modalità di gestione stanno causando danni alla squadra. Ha anche commentato il possibile tentativo di vendita messo in atto dai vertici societari, sottolineando come, in assenza di acquirenti, le decisioni siano limitate. Durante un’intervista ha parlato del derby imminente, ha ricordato il suo passato e ha fatto appello affinché si superino le recenti tensioni tra le parti coinvolte.

L’ex bomber granata a cuore aperto: la carica per il derby, le lacrime per Agroppi e l’appello per ricucire la frattura. «Stadio vuoto? Sembra il Covid. E io sono pronto a entrare in società per aiutare. Ciccio Graziani affronta su Tuttosport i temi della settimana e della stagione granata. Per lui, grande bomber del Toro dello scudetto del 1976, è necessaria una svolta. IL DERBY « Lo giochi per te stesso e per il popolo che ti segue con affetto. Sarebbe bello se venisse fuori una bella partita, ma anche un risultato positivo. Credo che i tifosi del Toro sarebbero strafelici di poter vincere la partita perché il valore di un derby esula da quella che è la classifica. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Graziani: «Toro, così fai male. Cairo vuole vendere, ma se nessuno compra che deve fare?»

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