Alla Granfondo Bgy Airport 2.500 iscritti e 30 nazioni rappresentate

Domenica 10 maggio, la città e la provincia di Bergamo ospiteranno la Granfondo BGY Airport, un evento che coinvolge circa 2.500 ciclisti provenienti da 30 nazioni diverse. La manifestazione, che si svolge ogni anno, vede la partecipazione di atleti provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidarsi sui percorsi che attraversano l’area locale. La città si prepara ad accogliere i partecipanti in un’atmosfera di attesa e di festa.

La città e la provincia di Bergamo si apprestano ad accogliere ancora una volta migliaia di ciclisti provenienti da tutto il mondo per prendere parte domenica 10 maggio alla BGY Airport Granfondo. Con le iscrizioni ancora aperte fino ad esaurimento pacchi gara, al momento sono 2.500 i ciclisti iscritti all’evento. Di questi il 6,4% sono donne. Sono 30 le nazionalità rappresentante dai partecipanti, in rappresentanza di quattro diversi continenti. Per l’Europa sono presenti: Italia, Svizzera, Germania, Inghilterra, Scozia, Lussemburgo, Belgio, Austria, Spagna, Portogallo, Romania, Francia, Ungheria, Olanda, Slovenia, Ucraina, Rep. Ceca, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Malta, e Turchia.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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