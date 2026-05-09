La BGY Airport Granfondo si svolgerà a Bergamo con circa 2.500 partecipanti provenienti da 30 paesi diversi. La manifestazione coinvolge atleti italiani e stranieri che si preparano a gareggiare lungo un percorso che attraversa alcune zone della città. Durante la corsa, la viabilità locale subirà variazioni per consentire lo svolgimento della gara, con alcune strade chiuse o temporaneamente interdette al traffico. La domenica di gara rappresenta un momento di grande movimento nella zona coinvolta.

? Punti chiave Quali nazioni hanno inviato i propri atleti tra i 2.500 iscritti?. Come cambierà la viabilità locale durante lo svolgimento della gara?. Dove si troveranno i corridori per la partenza alle ore 7:00?. Perché la partecipazione femminile è ferma al 6,4% del totale?.? In Breve Partecipazione femminile pari al 6,4% su 2.500 atleti iscritti.. Atleti provenienti da 30 nazioni e 4 continenti diversi.. Ritiro pacchi al Lazzaretto sabato 9 maggio dalle ore 9:30.. Partenza in via Marzabotto domenica 10 maggio alle ore 7:00.. Sabato 9 maggio 2026, la zona dello Stadio di Bergamo si anima con l’apertura del Lazzaretto per la distribuzione dei numeri e dei pacchi gara della BGY Airport Granfondo, un evento che vede già 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BGY Airport Granfondo: 2.500 atleti da 30 nazioni a Bergamo

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Temi più discussi: BGY Airport Granfondo 2026: sono 13 i Puntuali al via; Domenica 10 maggio, modifiche alla viabilità in città per la BGY Airport Granfondo 2026; BGY Airport Granfondo: 2.500 ciclisti iscritti da 30 nazioni e 4 continenti; BGY Airport Granfondo un weekend imperdibile: sabato e domenica il ciclismo torna a colorare le strade di Bergamo.

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