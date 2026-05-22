Grande fratello Rasha Younes contro Domenico D’Alterio | volano insulti tra i due

Da ilsipontino.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'edizione del 2025 del Grande Fratello, Rasha Younes e Domenico D’Alterio hanno attirato l'attenzione dei telespettatori per alcuni scontri verbali. In diverse occasioni, i due concorrenti si sono scambiati insulti e parole dure, dando vita a momenti di tensione all’interno della casa. Le discussioni sono state documentate e trasmesse nel corso della messa in onda, diventando uno degli aspetti più discussi dell’edizione. Nessuna delle due parti ha presentato dichiarazioni ufficiali in merito alle vicende.

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Rasha Younes e Domenico D'Alterio sono stati tra i grandi protagonisti del Grande fratello andato in onda nel 2025. I due sono tornati prepotentemente alla ribalta dopo essersi resi protagonisti di una bagarre social. Tutto è iniziato quando il campano ha rilasciato un'intervista a Casa Lollo. L'uomo ha commentato la recente rottura tra Rasha Younes e Omer Elomari, dichiarando in questo modo; "Io non ho sempre creduto nella loro storia, quando eravamo nella Casa ora mi attaccherà tutto il suo fandom, ma per me è sempre stato un punto interrogativo come si è alla fine rivelato. Una coppia che scoppia nel giro di qualche mese, questo tanto amore non c’era. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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