Grande Fratello amicizia finita tra Rasha Younes e Grazia Kendi? Mi ha allontanata

Rasha Younes e Grazia Kendi sono state concorrenti della scorsa edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura. Recentemente, sono circolate voci riguardo a un possibile allontanamento tra le due, dopo che Rasha Younes ha dichiarato di essere stata allontanata da Grazia Kendi. Le due si sono fatte conoscere attraverso il reality, ma ora si parla di una rottura nel loro rapporto.

Rasha Younes e Grazia Kendi sono state le protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura. All'interno del programma, le due donne sembravano aver stretto un rapporto sincero, tanto da mostrarsi insieme anche nella vita di tutti i giorni. Ma ecco, che qualcosa sembra essere cambiato. Grazia Kendi ha aperto un box di domande nel suo profilo Instagram e rispondendo ad un utente ha fatto chiarezza in merito al rapporto con Rasha Younes. L'ex concorrente del Grande Fratello ha dichiarato le seguenti parole: "Questa è una cosa che dovreste chiedere a lei. Fate sempre queste domande a me, come se fossi io potenzialmente capace di allontanare dalla mia vita le persone a cui voglio bene.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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