Rasha Younes, social media manager, è tornata a essere al centro dell'attenzione dopo aver affrontato alcune critiche sui social. Recentemente, ha scritto un messaggio in cui ha dichiarato che non è stato facile gestire alcune situazioni, senza però entrare nei dettagli. La sua riflessione ha attirato l’attenzione di chi la segue, mentre lei ha preferito mantenere un tono diretto e senza troppi giri di parole.

Rasha Younes è tornata a far parlare di sé in queste ultime ore. La social media manager è finita al centro del gossip nelle ultime settimane per alcune indiscrezioni che la volevano in crisi con Omer Elomari, con il quale ha iniziato una storia d'amore dopo averlo conosciuto all'interno del Grande fratello. La romana ha aperto un box di domande su Instagram per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. L'ex concorrente del Grande fratello ha spiegato come ha fatto a gestire i pettegolezzi che sono circolati sul suo conto, scrivendo in questo modo: "Non è stato semplice mantenere l'eleganza ma ognuno alla fine fa quello che vuole.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello, Rasha Younes zittisce le malelingue: “Non è stato semplice…”

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