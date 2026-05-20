La magica atmosfera della Darsena Droni luminosi fuochi d’artificio e la musica dell’Orchestra La Corelli

A Ravenna, la Darsena si anima con uno spettacolo di luci e suoni. Droni illuminano il cielo, mentre i fuochi d’artificio esplodono sopra l’acqua. L’Orchestra La Corelli esegue un concerto dal vivo, accompagnando l’atmosfera festosa. Parallelamente, il programma culturale ‘Impronte’ di Deportibus prevede visite guidate, esposizioni e altri eventi che coinvolgono visitatori e residenti. La serata rappresenta un momento di aggregazione, con attività che si svolgono lungo il lungofiume e nelle zone circostanti.

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