La magica atmosfera della Darsena Droni luminosi fuochi d’artificio e la musica dell’Orchestra La Corelli
A Ravenna, la Darsena si anima con uno spettacolo di luci e suoni. Droni illuminano il cielo, mentre i fuochi d’artificio esplodono sopra l’acqua. L’Orchestra La Corelli esegue un concerto dal vivo, accompagnando l’atmosfera festosa. Parallelamente, il programma culturale ‘Impronte’ di Deportibus prevede visite guidate, esposizioni e altri eventi che coinvolgono visitatori e residenti. La serata rappresenta un momento di aggregazione, con attività che si svolgono lungo il lungofiume e nelle zone circostanti.
‘Impronte’ è il programma culturale di Deportibus che porterà a Ravenna visite guidate, mostre, laboratori, spettacoli, incontri, attività legate al mare e alla cultura nautica per aprirsi a un pubblico anche di non addetti ai lavori, bambini, giovani e famiglie, proponendo un programma culturale che si sviluppa in diversi luoghi simbolici di Ravenna e Marina di Ravenna con un finale di grande effetto. Tra gli eventi clou sabato 23 maggio alle 22 la Darsena di Ravenna ospiterà uno spettacolo suggestivo che unisce tecnologia, musica e tradizione: una coreografia di droni luminosi accompagnata da spettacolari fuochi d’artificio e dall’esibizione dal vivo dell’Orchestra La Corelli diretta dal maestro Jacopo Rivani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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