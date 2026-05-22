Un nuovo film horror si concentra sulla storia di una giovane studentessa cinese affetta da una deformità congenita, che si confronta con un’esperienza traumatica legata alla presenza di corpi estranei nel suo corpo. La pellicola mette in scena scene che esplorano in modo inquietante questa condizione, combinando elementi di body horror con un racconto che cerca di essere ambizioso. Tuttavia, alcune scelte narrative e tecniche risultano meno efficaci, lasciando l’impressione di un’opera che si sforza di essere complessa senza sempre riuscirci pienamente.

Wei è una giovane studentessa cinese affetta da una deformità congenita, che ha ereditato insieme alla passione per la ricerca medica dal padre Liu, scomparso in circostanze traumatiche – lo spettatore scoprirà come all’inizio del film – mentre lavorava a un siero capace di rigenerare pressoché istantaneamente i tessuti cutanei. Vinta una borsa di studio, la protagonista di Grafted: Corpi estranei lascia la Cina per trasferirsi in Nuova Zelanda, dove trova ospitalità da una zia che non conosce e si iscrive all’università frequentata da sua cugina Angela. Lì si distingue sin da subito per le sue conoscenze in fisica e chimica, attirandosi la gelosia della compagne e della stessa parente, ignare che Wei avrà diversi assi nella manica per farsi rispettare in maniera brutale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grafted: Corpi estranei: un body horror ambizioso ma imperfetto – Recensione

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Grafted (2024) - Shudder / Body Horror - Spoiler Movie Review

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