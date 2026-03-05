La Sposa! recensione | un esperimento imperfetto ma coraggioso

Il film di Maggie Gillenahal con Jessie Buckley e Christian Bale utilizza il mito di Frankenstein per affrontare temi di disparità e rivoluzione. La pellicola presenta un esperimento cinematografico che si distingue per il coraggio di sperimentare, anche se risulta imperfetta in alcune scelte narrative. La narrazione si concentra su personaggi e situazioni che riflettono problematiche sociali contemporanee, mantenendo un tono diretto e senza abbandonarsi a divagazioni.

Il film di Maggie Gillenahal con Jessie Buckley e Christian Bale che sfrutta il mito di Frankenstein per parlare di disparità e rivoluzione. Il mito di Frankenstein torna a farsi cinema per la seconda volta in meno di un anno: dopo l'intensa rilettura di Guillermo del Toro, ecco arrivare La Sposa! (in originale The Bride!), il lungometraggio di Maggie Gyllenhaal, giunta alla sua seconda, ambiziosa e particolarissima opera da regista. Scordatevi, però, il classico romanzo di Mary Shelley, perché le ispirazioni per quest'opera attingono altrove: in primis alla pellicola La moglie di Frankenstein del 1935, ma anche al cinema noir, all'heist movie e all'horror gotico.